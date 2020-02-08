​В Югре в этом году 707 мам в декрете смогут бесплатно отучиться на новую профессию

В Югре Центры занятости будут отправлять нетрудоустроенных мам в декрете на обучение новым профессиям. В этом году планируется организовать профобучение 707 женщин.

Претендовать на него могут югорчанки, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Средний период обучения — три месяца. Профессию можно получить очно, заочно и очно-заочно, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Среди вариантов — парикмахер, воспитатель, специалист отдела кадров, мастер маникюра, повар, кондитер, швея, кассир и так далее.