В Сургуте пройдет Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория-2020»

В Сургуте с 4 по 8 апреля состоится VI всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория-2020». Мероприятие пройдет с рамках в рамках 10-летия детства в России и юбилея Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники поборются за первые места в двух номинациях: «Солисты – академическое направление» и «Ансамбли». Те из лучших, кто сможет пройти Всероссийскую Систему отбора исполнителей, получат рекомендации, которые не только подтвердят высокий уровень мастерства, но и дадут право представить Россию на международных конкурсах «Кубок мира» и «Трофей мира».

Председателем жюри традиционно стал Вячеслав Семенов – Народный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных, композитор, вице-президент Международной Конфедерации Аккордеонистов и Межрегиональной Ассоциации Баяна и Аккордеона в Москве.

Отметим, что конкурсные прослушивания будут проходить публично в органном зале Сургутского музыкального колледжа. В конкурсе могут участвовать музыканты от 7 до 30 лет.