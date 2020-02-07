​Творчество ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Создание ювелирных украшений — процесс творческий и требует огромного опыта, терпения, особого отношения к выбранному ремеслу.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» радуют клиентов бренда своим творчеством вот уже четверть века, создавая поистине удивительные шедевры ювелирного искусства.

Все мастерство и профессионализм мастеров ЭПЛ можно увидеть в эксклюзивной коллекции , которая пользуется особой популярностью у тех, кто желает приобрести украшения, которые без слов расскажут о его потрясающем вкусе и высоком статусе.

Погрузитесь в удивительный мир творчества и ювелирного искусства «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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