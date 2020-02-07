Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Пользователи МТС начали массово жаловаться на сбой работы сети. На момент 13:20 по московском времени на портале downdetector оставлено более 6300 жалоб.

Больше всего на проблемы со связью жаловались жители Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Краснодара. В целом сбои зарегистрированы почти по всей России, в том числе и в Сургуте.

В редакцию портала СИА-ПРЕСС уже поступило несколько жалоб от читателей.

Оперативно связаться с пресс-службой МТС на момент написания новости не уедалось.

Напомним, что предыдущие сбои со связью у абонентов МТС происходили 30, 19 и 4 января. Тогда проблемы были устранены в течение пары часов.