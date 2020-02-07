Спортсменки из Югры завоевали 32 медали на первенстве Уральского федерального округа

Югорские спортсменки смогли завоевать 32 медали на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по женскому боксу, проходившие в Новом Уренгое с 29 января по 5 февраля. Девушки выиграли одиннадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Информацию об этом сообщил «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

168 спорстменок из Екатеринбурга, Челябинска, Югры, Ямала смогли приняли участие в соревновании. Побороться за победу приехали как юниоры (13-14 лет), так и взрослые (19-40 лет).

Напомним, что 4 февраля два спортсмена из Сургута стали чемпионами по троеборью.