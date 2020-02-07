​Росгвардейца из Пыть-Яха обвиняют в нападении на подростков и употреблении наркотиков

Росгвардейца из Пыть-Яха обвиняют в нападении на подростков вечером 4 февраля. По словам пострадавших и портала «Юпорт», стражи правопорядка избили несовершеннолетних возле дома № 25 третьего микрорайона, а также угрожали им оружием.

В видео очевидцы и участники события рассказывают, что росгвардеец Иван Горностай вместе со своим другом Русланом Биктимировым были в гостях у некой Светланы, которая употребляет наркотики. «Пробыв какое-то время у нее дома, друзья, судя по всему что-то употребив, вышли из квартиры и увидели в подъезде подростков — девочку и двух парней, — сообщает «Юпорт». — Абсолютно без всякого повода Горностай и Биктимиров стали приставать к молодежи с нравоучительными замечаниями».

Затем завязалась перепалка, росгвардеец начал бить детей, а его друг выхватил пистолет и наставил на них. Родители одного из подростков вызвали полицию.

«Юпорт» сообщает, что когда стражи правопорядка приехали на вызов, Горностай и Биктимиров «попытались избавиться от улик. Иван Горностай выкинул в сугроб банку с неизвестным веществом, предположительно наркотическим, а Биктимиров выкинул пистолет».

Росгвардеец признался, что выпил в тот день литр пива, но наркотики не употреблял.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в Следственном комитете по Югре, по данному случаю проводится проверка. Ее результаты станут известны не раньше, чем через 30 суток.