​После избиения отца ребенка-инвалида в Сургуте возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль глава СКР

В Сургуте возбуждено уголовное дело по статье «побои» после инцидента на парковке, в результате которого травмы получил отец ребенка-инвалида. Ход расследования контролируется главой СКР Александром Бастрыкиным.

«Материалы дела накануне переданы из УМВД в СУ СКР по Югре. Возбуждено уголовное дело статье 116 УК РФ (побои), подозреваемый допрошен. В ближайшие дни будет принято решение о предъявлении ему обвинения», - сообщили корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе окружного следственного управления.

Драка из-за парковочного места в одном из сургутских дворов произошла 4 февраля. Недовольный тем, что на «его месте» припаркован другой автомобиль, мужчина избил соседа на глазах у его 11-летнего ребенка-инвалида. Пострадавшему причинены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей левой нижнечелюстной области. Мальчику же, ставшему свидетелю потасовки, понадобилась помощь психолога.

«В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате», - добавили в ведомстве.

Подробнее об инциденте:

В Сургуте мужчина избил многодетного отца на глазах его ребенка-инвалида

О парковках в Сургуте:

Паркингам тут не место