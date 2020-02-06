В посёлке Фёдоровский открылась передвижная выставка «Думе Сургутского района – 25 лет»

4 февраля отдел библиотечного обслуживания КДЦ «Премьер» представил для посетителей выставку об истории районной Думы, в рамках которой прошла встреча с депутатом Думы VI созыва Андреем Пайлем.

На мероприятие пришли учащиеся 10 классов из трёх школ посёлка. Сотрудники библиотеки презентовали ребятам экспозицию, посвящённую юбилею районного парламента, где были представлены фотографии, запечатлевшие рабочие моменты заседаний и выездов в поселения района, встречи с жителями, а также документы из числа ключевых решений, принятых депутатами за 25 лет работы. Мероприятие продолжилось общением с депутатом от поселения Андреем Пайлем. Школьники смогли задать ему все интересующие вопросы о деятельности Думы района и пообщаться на актуальные темы для молодёжи.

Выставка будет интересна посетителям разного возраста. У федоровчан есть ещё 8 дней, чтобы успеть побывать на ней.