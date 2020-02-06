Уникальный зашифрованный код на ювелирных украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Мы ценим ювелирные украшения за то, что они позволяют рассказать близким для нас людям о том, что мы чувствуем. Поэтому крайне важно, чтобы ювелирные изделия по умолчанию были высочайшего качества и имели гарантию подлинности.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» нашла способ гарантировать оба этих важнейших элемента, создав единую систему стандартов качества, получившую название — Код ЭПЛ.

На каждое украшение, созданное по стандарту качества — Код ЭПЛ, наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому можно на официальном сайте компании получить сертификат достоверности, с подробной информацией об изделии.

Код ЭПЛ — это еще один мощный шаг производителей «ЭПЛ. Якутские бриллианты» на пути к производству ювелирных украшений мирового уровня качества.

Оцените сами уровень мастерства ювелиров и огранщиков ЭПЛ, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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