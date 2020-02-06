В Ханты-Мансийск приедут три международных киноэксперта в качестве жюри на фестивале «Дух огня»

В Ханты-Мансийск пригласили трех именитых экспертов в области кинематографии. Они будут оценивать работы участников детско-юношеской программы «Твое кино», которая пройдет в рамках международного фестиваля «Дух огня».

В состав жюри вошли директор международного фестиваля для детей и юношества в Вильнюсе (Литва) Лина Ужкурайтите, кинопродюсер и промоутер из Нью-Дели (Индия), участник Cannes Producers Network Джитендра Мишра и президент Медиафестиваля для детей и педагогов в Валенсии (Испания), медиапедагог Йозеп Арбиол.

Отметим, что в качестве приза победителю вручат сертификат российского кинорынка, который позволит поучаствовать на апрельском профессиональном киносмотре в Москве.

Кроме того, в рамках программы кинозал «Галерея кино» проведет показы фильмов «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция» для родителей детей-инвалидов и осужденных, отбывающих срок в колониях-поселениях Сургута и Сургутского района.

Напомним, что XVIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2020 года.