Жителей Югры мошенники обманывают через интернет-магазины

В Югре за последнее время увеличилось число жертв аферистов, которые совершают свои преступления под предлогом купить или продать товар через Интернет. У жителей округа украли более 280 тысяч рублей только за минувшие сутки. Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста.

Например, у 30-летнюю вартовчанку злоумышленники обманули на 25 тыс. рублей. Потерпевшая хотела купить коляску в интернет-магазине «@royalkid.baby» в социальной сети «Инстаграм». Девушка оплатила товар с помощью перевода на счет продавца, но коляску она так и не получила.

Известен и другой случай. У жителя Лангепаса неизвестный похитил более 12 тыс. рублей под прелогом покупки кровати на "Авито". Мошенник завладел реквизитами и списал деньги со счета потерпевшего.

На данный момент всех аферистов разыскивают.