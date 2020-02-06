​Губернатор Югры заявила, что будет бороться с пытками в силовых ведомствах

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что будет бороться с пытками югорчан в правоохранительных органах. Пресечение фактов нарушения прав граждан в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий стало одним из пяти приоритетных направлений деятельности окружного правительства и региональной прокуратуры на 2020 год.

«Данные факты подрывают доверие граждан не только к силовым ведомствам, но и к государственной системе в целом», — отметила Комарова на ежегодном заседании коллегии прокуратуры Югры, в которой принял участие заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин.

К слову, в день заседания — 5 февраля, в Сургуте в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина обвинил полицейских из ГОМ-1 в нанесении увечий его жене — якобы стражи правопорядка сломали руку женщине. Следственный комитет начал проверку.