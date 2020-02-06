​Жители Югры стали больше занимать до зарплаты

В четвертом квартале 2019 года средний размер микрозайма в Югре составил 9021 рубль, за год рост составил 7,4 процента. Округ расположился на седьмом месте рейтинга регионов страны по данному показателю, составленного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в конце года средний размер микрозайма вырос на 7,7 процента по сравнению с таким же периодом 2018-го и составил 8,2 тысячи рублей. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,8 тыс. руб.). Меньше всего занимают до зарплаты в Удмуртской Республике (6,9 тыс. руб.), Вологодской области (6,9 тыс. руб.) и Приморском крае (7,1 тыс. руб.). Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), Кемеровская (+21,8%) и Новосибирская (+21,4%) области.

При этом количество выданных займов до зарплаты сократилось на 12,5 процента. «Увеличение среднего размера микрозайма происходит на фоне сокращения выдачи самых небольших займов на сумму до 10 тысяч рублей. В свою очередь, снижение количества выданных микрозаймов в самом массовом сегменте «займов до зарплаты» стало результатом не только регуляторных действий Банка России, но и оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций. Так, многие МФО уже не так охотно предоставляют «займы до зарплаты» новым заемщикам. При этом уже проверенных клиентов они стараются кредитовать достаточно активно, делегируя им более серьезные суммы», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.