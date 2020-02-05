​Запсибкомбанк запустил «Бизнес-ипотеку» по ставке от 9 % годовых

Запсибкомбанк предложил малому и среднему бизнесу ипотеку на приобретение коммерческой недвижимости под ставку от 9 % годовых.

Кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых помещений и помещений для оказания услуг. Приобретаемая недвижимость передается в залог банку, прочий залог не потребуется. Страхование объекта залога не обязательно, но при наличии страховки она может быть включена в сумму кредита также, как и стоимость услуг агентства недвижимости. Максимальный размер кредита - не ограничен, срок - до 15 лет.

При сумме кредита до 10 млн. рублей заявка на кредит рассматривается по упрощенному пакету документов.

Условия «Бизнес-ипотеки» позволяют предпринимателю стать собственником недвижимости без первоначального взноса, решение принимается в зависимости от кредитного рейтинга заемщика.

«В Запсибкомбанке Бизнес-ипотека может выдаваться как на приобретение готовой недвижимости, так и на участие в долевом строительстве. Сейчас подать заявку на бизнес-ипотеку в Запсибкомбанке стало проще, т.к. из списка документов мы исключили квартальную отчётность. Упрощенная схема рассмотрения заявок на кредиты до 10 млн. руб. значительно ускоряет процесс сбора документов для клиента и рассмотрения кредитной заявки для Банка. Отмечу, что выдача кредита на любую сумму по ускоренной процедуре происходит по расписке от регистрационного органа о сдаче документов, не дожидаясь госрегистрации объекта залога.», – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о данном кредите можно на сайте банка.

*Процент первоначального взноса зависит от кредитного рейтинга заемщика, который определяется по внутренней методике Банка.