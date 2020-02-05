16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

Программа «Уралсиб – Строящееся жильё» заняла 2 место в пятерке кредитных предложений банков на покупку жилья в строящемся доме, а «Уралсиб – Готовое жильё» – 3 место в рейтинге предложений с самой низкой ставкой на покупку квартиры на вторичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitchRatings,

«B» Standard&Poorsи «BMoodysInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:47, просмотров: 60, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута

Нам нужно по-новому подойти к обсуждению поправок в генеральный план Сургута
Есть риски, что если «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» вновь предложит принять все 120 изменений одним пакетом, то результат публичных слушаний или решение думы может быть отрицательным
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 14:25
213 2
Идея для идей

Идея для идей
Может, пора уже департаменту архитектуры делать свою работу и найти настоящих специалистов, которые качественно спроектируют центральную улицу?
Евгений Яровой, сургутянин Сегодня в 11:23
305 0
​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Стоит ли публиковать у себя в профиле предупреждение для полицейских, чтобы не сесть за экстремизм? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 03 февраля в 14:03
2170 22
Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме

Система, призванная обеспечить чистоту в городе, способна работать только в ручном режиме
Можно отсчитывать дни полных мусорных баков, но только после публикаций в СМИ можно засекать часы до приезда мусоровоза
Антон Боровихин, сургутянин 01 февраля в 17:32
1820 1
Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Куда пойти в Сургуте в выходные 1-2 февраля?

Миниатюрные шедевры из кости мамонта, мастер-класс по рисованию драконов и поиски Синей птицы счастья. Рассказываем, где интересно провести свободное время
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:20
2213 0
​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила

​Как провезти питомца в самолёте, чтобы авиакомпания его не убила
Готовиться к этому нужно начинать за месяц до вылета
Редакция СИА-ПРЕСС 01 февраля в 10:03
1784 1
Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание

Очень надеюсь, что девушка, оскорблявшая ребенка-инвалида и его мать в бассейне в Нефтеюганске, понесет наказание
Она позиционирует себя в соцсетях как утонченную особу, но ее отношение к людям дает ясное представление об уродстве ее души
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 31 января в 23:09
6114 7
«Судя по масштабным поправкам в генплан Сургута, нашему городу нужно очень много жилья и не нужны рабочие места»

«Судя по масштабным поправкам в генплан Сургута, нашему городу нужно очень много жилья и не нужны рабочие места»
Депутат думы Сургута Алексей Кучин – о хороших и плохих переменах, которые могут попасть в новый генеральный план города
Дмитрий Щеглов 31 января в 15:28
4258 75
Пятый день не улице Магистральной стоят полные контейнеры с мусором. Мне стало интересно, сколько это может продлиться?

Пятый день не улице Магистральной стоят полные контейнеры с мусором. Мне стало интересно, сколько это может продлиться?
Антон Боровихин, сургутянин 31 января в 11:21
1774 6
Сергей Полукеев: реорганизация «Тепловика» – закономерность

Сергей Полукеев: реорганизация «Тепловика» – закономерность
Эксперт о слиянии всех теплоэнергетиков Сургута в одно предприятие
Илья Низовских 31 января в 09:22
1564 4
Абдулкарим Магомедов: «Необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы подняться на горную вершину»

Абдулкарим Магомедов: «Необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы подняться на горную вершину»
Сургутский альпинист и ведущий геодезист инженерно-технического центра — о сложности экспедиций на крупнейшие вершины мира и нюансах, происходящих в пути
Сергей Большов 31 января в 09:46
708 0
10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым

10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым
Новый налоговый режим начал работать в Югре
Ильяна Багишева, директор департамента экономического развития Нижневартовска 29 января в 13:24
2258 15
​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»

​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»
Медицинский журналист Ольга Кашубина — о самом главном вирусе 2020 года в сравнении с другими болезнями и о методах спасения от заражения
Дмитрий Щеглов 28 января в 08:49
2384 5
Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ

Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ
Богдан Гужва, депутат думы Сургута 27 января в 17:17
2150 12
​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами

​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами
Руководство города взирало на ответственного за коммунальное хозяйство, всем своим видом умоляя его сделать правильный ответ. К чести Натальи Владимировны, она подсказала им решение проблемы, разжевала и положила в рот
Альберт Леонов, сургутянин 26 января в 15:56
5526 8
В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму

В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму
Сергей Большов 24 января в 18:30
6700 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика