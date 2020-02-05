​Алмазное чудо от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Покорять сердца творением ювелирного и гранильного искусства — это сложная задача, с которой ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» с честью справляются вот уже четверть века.

Казалось бы, чем еще можно удивить в создании ювелирных украшений — древнем искусстве, подарившем Миру символы любви, красоты и счастья. Но производители ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» никогда не останавливались на достигнутом и задавшись целью достичь в гранильном искусстве новых высот подарили Миру первое колье с просверленными алмазами, получившее название — «Вечная легенда».

Как можно просверлить алмаз? Самый твердый и драгоценный камень на Земле. Ведь известно, что один алмаз можно обработать только другим алмазом, и то при определенных условиях, или расколоть. Третьего не дано.

Члены комиссии Государственного Хранилища Ценностей Республики Саха (Якутия), куда отправилось колье, также задавали вопросы на комиссии создателю алмазного чуда, производителю ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», Никифорову Анатолию Лукичу, который защищал свое творение, давая его созданию научное объяснение.

В результате колье с просверленными алмазами «Вечная легенда» стало еще одним экспонатом Гохрана Якутии, пополнив работы мастеров «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в хранилище ценностей родного края.

Оцените сами уровень мастерства ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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