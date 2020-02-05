​В Югре продолжит бушевать непогода: ветер порывами до 18 метров в секунду и сильный снегопад

Синоптики Югры предупреждают о неблагоприятной погоде в среду, 5 февраля. На территории округа будет бушевать ветер порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Ханты-Мансийского УГМС. Также ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега и гололед. Столбики термометров местами днем поднимется до +3ºС.

6 и 7 февраля будет ветрено и снежно. Днем температура воздуха будет держаться около -10 ºС, по ночам опускаться до -25 ºС.

В Сургуте, по данным сервиса «Гисметео», в среду будет около нуля, к пятнице похолодает до -9 ºС.

Из-за погоды на дорогах Югры очень скользко. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Также из-за потепления и ветра возможен сход снега с крыш.