​Почти 150 россиян, эвакуированных из Китая на фоне эпидемии коронавируса, проведут карантин в Тюмени

147 российских граждан, находившихся в центре эпидемии коронавируса — китайском Ухане или других опасных городах — завтра, 5 февраля, прибудут в Тюмень для прохождения карантина. Такое решение было принято федеральными властями, пишет РБК. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что все россияне здоровы.

Для обеспечения комфортных условий для карантина в Тюмень прилетела главный санитарный врач России Анна Попова. Она обсудила с губернатором Александром Моором тонкости процесса. Эвакуированные из Китая граждане разместятся в реабилитационном центре "Градостроитель" в поселке Винзили под Тюменью.

Жители областной столицы были обескуражены этой новостью. Многих возмутил тот факт, что именно их подвергают рискам заражения. В политической тусовке, напротив, зреет определенный подъем — спасение российских граждан, эвакуировать которых дал задание лично президент Путин, и даже выделил на это военно-транспортные самолеты — это ответственное задание, которое выделит регион и его элиты на фоне других регионов.

Напомним, что в Тюмени проходит лечение китайская студентка ТИУ, которая вернулась с каникул, будучи зараженной коронавирусом. Врачи отчитываются о том, что она чувствует себя хорошо.