В городах Югры жители жалуются на повышение цен на медицинские маски из-за высокого спроса

Жители Лангепаса жалуются на выросшие из-за высокого спроса цены на маски и отсутствие этого товара во многих аптеках. Об этом написала местная жительница в городском сообществе «Подслушано Лангепас»

«Лангепасцы, вы видели цены на медицинские маски? Вчера они стоили 46 рублей, сегодня - свыше 70! "Такие цены нам даёт поставщик" - разводят руками в аптеках города. И то, маски есть далеко не во всех аптеках. Может быть, уполномоченные лица будут тщательней и усердней раздавать люлей горе-коммерсантам, которые решили нажиться в сложный эпидемический период? Ведь в школе просят детей приходить в масках, на работу тоже - в день это получается внушительная сумма, учитывая, что их нужно менять через каждые 2 часа», – рассказала горожанка Наталья Ж.

Этот пост не остался без внимания жителей. Многих возмутил тот факт, что в период высокой заболеваемости ОРВИ в аптеках нет такого важного элемента, как маска:

«А ещё, наверно, пора купить марлю и самим их [маски - прим. ред.] делать дома, как в своё время нам показывали в школе. Потому что цена просто ломовая. Это по всей стране так наживаются», – пишет Анастасия Р.

Корреспондент СИА-ПРЕСС провел небольшое расследование в аптеках Сургута. Как оказалось, в таких крупных аптечных сетях как «Планета Здоровья», «Живика», «Фармакопейка», маски в наличии есть, и стоят они от 30 до 50 рублей (уточним, что это цена за набор из трех-пяти масок). В сети «Аптека от склада» маски временно отсутствуют.