Жителям Югры предложили внести свои идеи для празднования 90-летия округа. До конца голосования остался один день

Югорчанам предложили рассказать, как бы они хотели отметить юбилей своего округа. Идеи и проекты будут приниматься до 5 февраля на портале правительства «Открытый регион – Югра». Информация об этом появилась сегодня в официальном сообществе округа «Югра».

На данный момент свои пожелания оставили только 25 человек, большинство голосующих оказались жителями Ханты-Мансийска. В рамках праздника было предложено провести легкоатлетический марафон, создать биографический проект о исторических личностях округа, организовать викторину к юбилею, а также запустить челлендж добрых дел в социальных сетях.

Напомним, что в Сургуте до конца февраля будет идти голосование о реновации проспекта Ленина.