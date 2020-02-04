В Сургуте в шести школах закрыли классы на карантин

Как сообщили СИА-ПРЕСС в департаменте образования администрации Сургута, на сегодняшний день по причине высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс в очной форме приостановлен в 13-и классах в шести общеобразовательных учреждений города.

«Решение о приостановление образовательного процесса в очной форме во всех общеобразовательных учреждениях города принимается на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города», - сообщили в депобразования. На данный момент такой совет не собирался и решения о карантине во всех школах города не принимал.

В то же время по родительским группам в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в целях профилактики гриппа и ОРВИ во всех школах города вводится масочный режим.

Отметим, что по данным окружного управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сургуте выше, чем в среднеокружной.