В Югре школьник вытолкнул брата и сам выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара

В Белоярском районе двенадцатилетний школьник спас младшего брата от пожара в деревянном доме, спрыгнув с ним со второго этажа в сугроб.

Оповещение о возгорании поступило диспетчеру днем, 31 января. На место пожара отправили пожарных из четырех разных отделений – из поселка Верхнеказымский и соседних населенных пунктов.

В это время школьник Володя Холодняк и его младший брат Матвей были в квартире одни – их мать ушла на работу, поэтому старшему сыну пришлось приглядывать за малышом самому. Когда произошло возгорание, мальчики смотрели мультфильмы. Володя почувствовал запах гари, в квартире появился дым, однако школьник не растерялся:

«Я дал ему [младшему брату – прим.ред] мокрое полотенце и сказал дышать так, а сам пошел к двери в подъезд. Там все было в дыму. Я подбежал к окну. Услышал, как внизу взрослые кричали об эвакуации, увидел черный дым и понял: мы горим! Открыл окно. Спросил у взрослых, что делать. Мне прокричали: «Прыгай!», – рассказал Володя.

Мальчик сначала сбросил в сугроб под окном своего брата, а после прыгнул сам. В результате пожара двухэтажный дом полностью сгорел. Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе главного управления окружного МЧС, на данный момент рассматривают вопрос о награждении школьника за его смелый поступок.