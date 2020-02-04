МегаФон в Югре обновил 50% инфраструктуры

МегаФон в Югре завершил масштабную модернизацию оборудования. Обновления коснулись каждой второй базовой станции в регионе. Благодаря увеличению емкости сети и закрытию белых пятен на территории покрытия, 4G-трафик в округе вырос в 1,5 раза.

На трети объектов связи югорские специалисты поменяли фидерное оборудование на самое современное. Еще на 20% базовых станций МегаФон провел модернизацию – добавление секторов и дополнительную настройку сети для повышения качества сигнала и улучшения покрытия. Подобные работы актуальны для районов активной городской застройки, где новые здания влияют на работу связи, и сеть нуждается в корректировке на физическом и программном уровне.

«Мобильный трафик растет постоянно, а вместе с ним и нагрузки на каналы связи. Мы не допускаем, чтобы сеть работала на пределе возможностей, а готовим ее заранее – за счет модернизации и усиления транспортной составляющей. Благодаря выгодным предложениям наши абоненты качают все больше, и мы просто обязаны делать все возможное, чтобы скорость и качество связи оставались на высоте», – говорит Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.

Также МегаФон реализовал проект по расширению транспортных каналов. Связисты сделали несколько магистральных сегментов, которые соединяют между собой населенные пункты – такой был построен между Няганью и Ураем. Кроме того, почти полсотни новых радио-релейных пролетов появились в Сургуте, Нижневартовске, Нягани и близлежащих к ним городах. Они увеличивают емкость сети и повышают скорость мобильного интернета.