​Wifire запустил акцию «Надолго»

Так уж получается, что в современных реалиях цены регулярно растут. Но у бренда Wifire все абсолютно по-другому. Чем дольше вы пользуетесь услугами компании, тем меньше вы платите.

Интернет-провайдер Wifire, входящий в структуру ПАО «МегаФон», объявил о старте акции «Надолго». Предложение обеспечивает клиентам выгодную скидку за долгосрочное сотрудничество.

Как это работает?

Выбираем тариф в рамках акции, и с каждым месяцем ваша абонентская плата уменьшается. После 3 месяцев скидка составит 5%, после года – 20%, и так с течением времени стоимость снизится до 50%.

«Мы запускаем акцию по подобной механике уже в третий раз. Благодаря этому предложению, многие клиенты стали нашими постоянными абонентами. Вы можете воспользоваться оптимальным тарифным планом из линейки Wifire. С каждым месяцем он становится дешевле, но при этом сохраняет все параметры исходной услуги. Вам доступны интернет 100 Мбит/с и цифровое телевидение с пакетами каналов 120+ или 185+ на выбор. В качестве бонуса – высокий уровень техподдержки, первоклассный сервис и широкий спектр дополнительных услуг», - отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании Wifire Андрей Егоров.

В дополнение

Команда Wifire ведет непрерывную работу по улучшению качества сети, а также по созданию новых продуктов. Клиентам предлагаются дополнительные услуги: антивирус для защиты устройств, опция «Бесперебойный интернет», позволяющая всегда оставаться онлайн, сервис «Безопасный интернет» для контроля активностей ребенка в сети.

Выберите себе оптимальный тариф и воспользуйтесь выгодной программой лояльности.

Справка

Wifire (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») – федеральный оператор фиксированной связи, входит в структуру ПАО «МегаФон», оказывает услуги домашнего интернета и цифрового телевидения на территории семи федеральных округов России.