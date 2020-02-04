​В Югре у 31 человека подозревают коронавирусную инфекцию

В Югре 31 человек находится под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией в Китайской народной республике. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«Основания для медицинского наблюдения разные. Есть люди, вернувшиеся из Китая, у которых есть признаки респираторной инфекции. Есть те, кто летел в одном самолете с заболевшим. У некоторых заболевание уже исключено», - рассказала корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» заместитель руководителя окружного управления Инна Кудрявцева.

Как сообщалось ранее, в Нижневартовске в выходные под медицинское наблюдение взяты три работника одной из нефтяных компаний, находившиеся в одном самолёте с пациенткой, у которой лабораторно подтверждён случай коронавирусной инфекции.

В аэропортах Югры усилен контроль за прибывающими из Юго-Восточной Азии. Прилетевших проверяют на наличие симптомов простуды прям в самолетах.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, передает «Интерфакс».

Чтобы защитить себя от вирусов, необходимо соблюдать универсальные правила: мыть руки, избегать контактов с кашляющими людьми, вести здоровый образ жизни, пить больше воды, проветривать помещения, реже ходить в людные места, использовать маски. При первых признаках простуды – обращайтесь к врачу.