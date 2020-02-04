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​Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам новую программу автокредитования «ПРОМО». В рамках программы кредит можно получить как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом по единой ставке кредитования.

Согласно условиям программы, минимальная ставка на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом составляет 9,9% годовых*.

Максимальная сумма кредита равна 5 000 000 рублей для новых и подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Рассмотрение заявки происходит по двум документам. Действуют сокращенные сроки рассмотрения кредитной заявки и формирования предварительного решения – от 30 минут.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Процентная ставка за пользование кредитом на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом от 9,9 % годовых до 18,9 % годовых в рублях, устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, страхования предмета залога, страхования жизни и риска потери трудоспособности, являющихся добровольными.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitchRatings,

«B» Standard&Poorsи «BMoodysInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 189, комментариев: 0


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