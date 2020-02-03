​«Love collection» от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Любовь испокон веков вдохновляет ювелиров и огранщиков на создание шедевров ювелирного искусства, которые становятся символами наших самых светлых и важных чувств.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создали нежную коллекцию, «Love collection» , в которой главным мотивом служит символ любви — сердце.

Благодаря этой коллекции миллионы клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» смогли без слов выразить то, что чувствуют.

В «Love collection»вы найдете браслеты, подвески, кольца, пусеты и серьги с бриллиантами высочайшего качества огранки.

Выберите украшение для любимого человека подарив бесценные моменты счастья.

Ждем вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/