В Нижневартовске три человека, контактировавших с больной коронавирусом, госпитализированы в больницу

Трое граждан Узбекистана находятся под наблюдением врачей в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Как сообщается на официальном сайте администрации Нижневартовска, эти пациенты летели в одном самолете с заразившейся коронавирусом студенткой из Тюмени. Никаких симптомов заболевания у них нет, клинические исследования также не подтверждают наличия вируса. Тем не менее, согласно принятому регламенту Минздрава и Роспотребнадзора, в течении двух недель они должны пробыть в карантине.

На прошедшем сегодня совещании в администрации города начальник отделения Роспотребнадзора по городу Нижневартовску, Нижневартовскому району и городу Мегиону Виктор Перекокин отметил, что госпитализированные находятся под присмотром врачей и не представляют опасности для остальных жителей Нижневартовска.

Напомним, первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в России был выявлен 31 января у гражданки Китая, студентки Тюменского индустриального университета. Она вернулась в Тюмень каникул, которые провела у себя дома, в Китае.