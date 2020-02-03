​4 февраля в Югре ожидается метель, мокрый снег и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с

Завтра, 4 февраля, на территории Югры ожидается ухудшение погодных условий. По данным федеральной службы гидрометеорологии Югры, на территории округа будет метель, изморозь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде: