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​4 февраля в Югре ожидается метель, мокрый снег и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с

Завтра, 4 февраля, на территории Югры ожидается ухудшение погодных условий. По данным федеральной службы гидрометеорологии Югры, на территории округа будет метель, изморозь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:

  1. Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
  2. Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
  3. Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
  4. Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
  5. Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.

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Сегодня в 15:45, просмотров: 205, комментариев: 0


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