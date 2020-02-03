​4 февраля в Югре ожидается метель, мокрый снег и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с

Завтра, 4 февраля, на территории Югры ожидается ухудшение погодных условий. По данным федеральной службы гидрометеорологии Югры, на территории округа будет метель, изморозь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города при непогоде:
- Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
- Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
- Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
- Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
- Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.