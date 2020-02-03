МВД хочет разнообразить коды регионов на автомобильных номерах

Министерство внутренних дел России опубликовало ряд предложений в ведомственный приказ, среди которых - отмена ограничений на первую цифру в коде региона на автомобильных номерах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Сейчас в России на автономере первой цифрой в трехзначном числе кода региона может быть либо единица, либо семерка. Например, код Югры на номерах обозначается тремя числами: 86, 186 и 786.

МВД предлагает разнообразить кодификатор. Если предложение вступит в силу, код регионов будет расширен недостающими цифрами от двух до девяти. Так, автоводители из Югры смогут получить номер с числом 886 или 686.

Напомним, в России разрешили продажу «блатных» номеров, а также начали выдавать автономера прямо в салонах.