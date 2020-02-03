Житель Югры вместо дорогих итальянских штор получил от интернет-магазина два мешка с песком

Житель Сургутского района оплатил более трех тысяч за интернет-заказ, но вместо итальянских штор он получил занавески плохого качества и два мешка с песком. Отметим, что это уже не первый подобный случай. В конце декабря стало известно об обманутой мошенниками вартовчанке, которая в интернете купила платья, а получила коробку с песком.

За прошедшие выходные 13 югорчан из разных городов округа попались на уловки аферистов и лишились более чем 800 тыс. рублей. Чаще всего жертвами обмана становятся мужчины среднего и пожилого возрастов.

Семидесятилетний житель Нижневартовска оформил заказ на более чем четыре тысячи, однако вместо обещанного комбо-устройства, флэш-карты и подарочного сертификата мужчине прислали видеорегистратор другой марки.

Среди пострадавших оказалась сургутянка 1976 года рождения, поверившая лжебанкиру. Злоумышленник сообщил женщине о якобы совершенных хакерских атаках на ее счет и необходимости поменять номер. Потерпевшая перевела злоумышленнику около 80 тысяч рублей.