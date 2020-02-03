В России шумных соседей начнут штрафовать на 50 тысяч рублей

В Госдуме рассматривается проект поправок в КоАП и Жилищный кодекс, которые вводят штрафы для шумных соседей. Согласно документу, по всей стране в жилых многоквартирных домах нельзя будет шуметь с 23:00 до 7:00. Для нарушителей предполагается штраф: от 5 до 50 тыс. рублей – для физических лиц и от 50 до 150 тыс. рублей – для юридических лиц.

Как пояснила «Известиям» один из авторов документа, член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова, наказание последует, если шумный сосед нарушает тишину в доме неоднократно или систематически – более двух раз в месяц. В том случае, если источником шума является коммерческое предприятие (кафе, магазин и проч.), то, согласно предлагаемым поправкам, его деятельность может быть приостановлена на 90 дней.

Законодатели объясняют, что нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», например, крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и т.д.

Отметим, что на сегодняшний день единого федерального закона, устанавливающего время, когда нельзя шуметь в многоквартирном доме. Каждый регион устанавливает собственные нормы соблюдения тишины. Например, в Югре эти правила одни из самых строгих: на территории округа нельзя шуметь не только по вечерам, но и в обеденный перерыв - с 13.00 до 15.00.Нарушителям положено такое же наказание, как любителям пошуметь среди ночи — до двух тысяч рублей физическим лицам, и до 15 тысяч — организациям.