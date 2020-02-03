​Бывший чиновник из Югры стал министром экономики Свердловской области

Бывший первый вице-мэр Мегиона Денис Мамонтов назначен министром экономики Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. К исполнению своих обязанностей Мамонтов приступил с 3 февраля, сообщает Znak.com.

Пост министра экономики Среднего Урала был вакантным с января 2019 года. По данным издания, Денис Мамонтов работал помощником нынешнего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, когда тот занимал должность первого вице-премьера правительства Югры.

Денис Мамонтов был назначен первым вице-мэром Мегиона в 2017 году. Ранее он работал заместителем главы города по территориальному развитию.