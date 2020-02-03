​В Югре ожидается потепление до +2 и дождь

На этой неделе жителей Югры ждет переменчивая погода. К среде местами в округе столбики термометров поднимутся выше нуля и пройдет дождь.

По данным Ханты-Мансийского УГМС, днем в понедельник, 3 февраля, температура воздуха на западе региона составит -5,-10 ºС, на северо-западе -14, -19 ºС, по восточной половине -11,-16 ºС. Ожидаются умеренный ветер, небольшой снег, изморозь и слабый туман. Уже во вторник, 4 февраля, местами пройдет метель, ветер сменит направление, начнет дуть с юга, и станет порывистым. Температура воздуха ночью опустится ниже -20, днем будет держатся около -10.

«В среду, 5 февраля, в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами переходящего в дождь. Гололедные явления, метель. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3,-8 ºС, при прояснениях -10,-15 ºС, днем +2,-3 ºС, местами -5,-10 ºС», - говорится в сообщении синоптиков.

По данным сервиса «Гисметео», в Сургуте к среде потеплеет до +1, в четверг днем будет нулевая температура. Морозы вернутся к выходным. Всю неделю в городе будет идти снег.