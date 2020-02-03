​Россия полностью остановит железнодорожное сообщение с Китаем

Начиная с 3 февраля Россия временно приостановит пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Информация об этом появилась на официальном сайте РЖД.

Такое решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту России Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

В частности это будет касаться следующих поездов:

поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог";

поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;

беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Напомню, что ранее, 31 января, железнодорожное сообщение России с Китаем было лишь ограничено.