​Через Тюмень проехал поезд из Пекина в Москву. В «китайских» вагонах даже не открыли двери

Сегодня, 2 февраля, в Тюмени встречали особый поезд – состав с китайскими туристами, выехавший из Пекина в Москву. К нему так же подцепили два вагона с россиянами, это случилось у границ Монголии, сообщает URA.RU. Вагоны, где находились китайцы, даже не открывались, выходили только наши соотечественники из «российских» вагонов, их встречали представители полиции и медики в масках, всех осматривали на предмет негодования и возможного заражения коронавирусом.

В целом все прошло спокойно. Небольшую пикантность в ситуацию внесла случайность: одного мужчину с вокзала увезли на скорой помощи, что стало поводом к беспокойству общественности. На самом деле, как выяснила редакция 72.ru, инцидент не был связан с китайским поездом – просто тюменец приехал на вокзал по своим делам, и ему стало плохо.

Ситуация с коронавирусом в Тюмени остается стабильной: зараженная китайская студентка, по заверениям врачей, чувствует себя хорошо, все меры по нераспространению инфекции приняты – например, в учебных и медицинских заведениях введен карантин, отменено сообщение с Китаем на самолетах и поездах.