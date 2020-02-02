​В Россию мог приехать третий зараженный коронавирусом – в Ленинградской области

Женщина из города Мурино Ленинградской области была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Как сообщает РБК, 56-летняя россиянка вернулась из Китая (о. Хайнань) и вскоре почувствовала симптомы, которые характерны для зараженных опасным вирусом. В регионе немедленно создали штаб, который занимается профилактикой распространения инфекцией.

Между тем аналогичные меры уже приняты в Тюменской области и Забайкалье, где случаи коронавируса были подтверждены, оба заболевших – граждане Китая. В Тюмени из-за опасности распространения инфекции, а также сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, были введены карантины во всех учебных и медицинских учреждениях.

На данный момент в мире насчитывается более 11 тысяч заболевших коронавирусом, 300 человек умерли. Между тем сегодня, 2 февраля, зафиксирован первый случай смерти от этого вируса не в Китае — жертвой болезни оказался китаец, уехавший из центра эпидемии на Филиппины.