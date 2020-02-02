​Все школы Тюмени будут закрыты на карантин из-за коронавируса

Все школы Тюмени с понедельника, 3 февраля, будут закрыты на карантин из-за опасности заражения китайским коронавирусом. Об этом сообщает правительство области со ссылкой на губернатора Александра Моора. Дополнительным поводом для закрытия учебных заведений стала повышенная заболеваемость ОРВИ, традиционная для февраля.

Кроме того, в регионе проведено обследование всех студентов Тюменского индустриального университета, которые теоретически могли контактировать с зараженной коронавирусом студенткой из Китая.

«Те, у кого выявлены признаки ОРВИ и гриппа, даже не контактировавшие с этой студенткой, госпитализированы. Все они находятся под наблюдением врачей. У них взяты анализы на определение коронавируса. Также под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая», – передает 72.ru слова губернатора Александра Моора.