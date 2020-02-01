Представитель Российской медицинской ассоциации заявил, что коронавирус не грозит россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил «Газете.Ru», что коронавирус не угрожает россиянам, так как заражению данным заболеванием подвержены только жители Китая.

По мнению специалиста, китайцы имеют предрасположенность к пневмонии, потому что у них грязный воздух в Ухане и Шанхае. Поэтому они и заражаются коронавирусом. Также врач отметил, что все летальные исходы зафиксированы именно в Китае, да и 99 процентов от общего числа зараженных - китайцы.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января. Один из них - в Тюмени.