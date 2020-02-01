Жителей нескольких поселков Югры просят не ходить ночью в лес, так как в это время там могут упасть части ракеты

В Югре жителей нескольких населенных пунктов: Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка и Куминский, просят пару дней не ходить ночью в лес, так как в это время там могут упасть части ракеты.

Предостережение публикует администрация Кондинского района в своей группе в соцсети. "В ночь с 6 на 7 февраля 2020 года ориентировочно в 02 часа 42 минуты местного времени госкорпорацией «Роскосмос» с космодрома «Байконур» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз» с космическим аппаратом, - пишут чиновники. - Резервные даты пуска с 8 по 12 февраля 2020 года в 02 часа 42 минуты местного времени. Администрация района просит жителей ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, избушках в ночное время".

Отмечается, что падение частей ракеты планируется в юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области.