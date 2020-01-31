​В новом Кодексе об административных правонарушениях некоторые штрафы для водителей могут вырасти в шесть раз

Классическое нарушение правил ПДД – превышение скорости на 20-40 км/ч – может стоить водителю не 500, а 3 000 рублей. Такое ужесточение наказания прописано в проекте нового Кодекса об административных нарушениях, который готовился в правительстве России в 2019 году, а сейчас поступил на общественное обсуждение. Как пишет «КоммерсантЪ», штрафы могут вырасти действительно до внушительных размеров.

Например, за превышение на 40-60 км/ч заплатить придется не 1-1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей. За превышение на 60 км/ч можно отдать 5 тысяч или потерять права на полгода.

Отказ от медицинского освидетельствования приведет к изъятию из семейного бюджета не 30, а 40 тысяч. За усаживание ребенка в возрасте до 16 лет на переднее пассажирское сиденье – 50 тысяч (раньше этого штрафа не было). За езду с детьми без автокресла – не 3, а 5 тысяч. Ну и анонсированное наказание за «опасное вождение» – 5 тысяч рублей.

Примечательно, что даже депутаты-единороссы в своих первых впечатлениях об этих изменениях назвали новый КоАП «людоедским».