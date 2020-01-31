​Пришедший в Россию коронавирус ударил по курсу рубля

Коронавирус, одновременно зарегистрированный в Тюменской области и Забайкалье, ударил по курсу рубля. Так, за один день российская валюта потеряла 44 копейки по отношению к доллару и 55 копеек – к евро, причем самое стремительное падение случилось именно после обеда, когда информация о болезни, пришедшей в нашу страну, была подтверждена.

Стоить отметить, что коронавирус уже довольно сильно надавил на мировую экономику, и удивляться падению рубля не стоит. На фоне происходящей в Китае эпидемии резко сокращается авиационное и железнодорожное сообщение России (и не только) с этой страной, также будут закрыты часть границ, в том числе, с Монголией, в Поднебесной прекращается производство некоторых товаров, из-за карантина отменяются массовые мероприятия.

Проблема еще в том, что в России учатся множество студентов из Китая, которые как раз в эти недели уехали на родину для встречи национального Нового года, и сейчас должны возвращаться в свои вузы. Суммарно в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени учатся более двух тысяч китайских студентов, и одна из них привезла опасный вирус в Тюмень. А в Москве, например, таких студентов уже 11 тысяч.

Пока информации о новых зараженных коронавирусом не поступает.