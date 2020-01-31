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Тюменский губернатор провел срочное совещание по ситуации с коронавирусом и сделал заявление для граждан

Фото admtyumen.ru
Фото admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел срочное совещание правительства региона и ответственных служб по недопущению распространения коронавируса. Об этом он рассказал в своем заявлении, сделанном сразу после завершения разговора. «Мы действительно получили лабораторные подтверждения заболевания у китайской студентки, приняты все необходимые меры по нераспространению заболевания. Выявлены все студенты, с которыми она контактировала, они изолированы, обследованы, и анализы у них отрицательные», – сказал губернатор.

По его словам, все службы работают по заданному алгоритму, который не позволит коронавирусу распространиться. «Ситуация находится под моим личным контролем», – заверил Моор.

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что состояние зараженной китайской студентки удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. Об иных случаях коронавируса пока не сообщается.

Тюменская область и Забайкалье стали первыми двумя регионами России, где появился опасный вирус. Смертность от него пока составляет порядка трех процентов от заразившихся. Общее число заболевших по всему миру превышает шесть тысяч человек.


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Сегодня в 22:56, просмотров: 60, комментариев: 0


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