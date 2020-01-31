Жители дома на пр.Пролетарский в Сургуте жалуются на полчища крыс

В Сургуте жительница дома на Пролетарском проспекте обнаружила в подъезде крыс. Свою проблему женщина опубликовала на портале «Твой Сургут».

«По улице проспект Пролетарский, дом 10, развелись тьма крыс. Они бегают по подъездам, дети боятся входить и выходить из подъезда! Это просто ужас! Скоро крысы начнут забегать в квартиры. Просим Вас принять срочные меры!», – сообщила местная жительница Оксана.

Просьбу горожанки прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина:

«Для проведения мероприятий по дератизации собственники помещений должны незамедлительно по факту выявления наличия грызунов обращаться в управляющую организацию», – ответила чиновница.

Кроме того, обращение сургутянки будет направлено в управляющую компанию.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в приемной управляющей компании «ДЕЗ ВЖР», специалисты приняли проблему во внимание, и на данный момент начались все необходимые мероприятия для выявления в доме крыс и проведения дальнейших профилактических мер.