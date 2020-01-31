​Коронавирус пришел в Россию. Один из первых зараженных – в Тюмени

У двух граждан Китая, находящихся в России, подтвердилось заражение коронавирусом. Один из них находится в Тюмени, другой – в Забайкалье, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Они находятся под наблюдением жестким, изолированы, им оказывается необходимая помощь», – заявила куратор здравоохранения в федеральном правительстве.

В Тюмени с подозрением на смертельно опасное заболевание была госпитализирована студентка Тюменского индустриального университета, а также контактировавшие с ней – всего шесть человек.

«Результаты первой диагностики — отрицательные. Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория „Вектор“ из Новосибирска еще ожидаются. Других данных нет», — приводит комментарий пресс-службы Тюменского департамента здравоохранения URA.RU.

При этом Голикова в своей пресс-конференции уже заявила о подтвержденных диагнозах. Ей вторит федеральный Роспотребнадзор, который заявил о том, что больные с первого дня изолированы, также госпитализированы те, кто контактировал с зараженными. Заболевания пока протекают в легкой форме.

Напомним, что на уровне Уральского федерального округа были приняты меры по недопущению проникновения вируса, в частности, отменены перелеты между регионами и Китаем. В вузах Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска учатся более 2000 китайских студентов.