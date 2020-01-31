​Сургут встречает оперу. Четыре выдающихся вокалиста, поздравят сургутян с Днём защитника Отечества

Удивительное событие в культурной жизни ждёт сургутян 23 февраля. В Сургутской филармонии в День защитника Отечества будут царить мужчины. Выдающиеся вокалисты, лауреаты многочисленных престижных конкурсов, солисты знаменитых театров соберутся на сцене, чтобы поздравить зрителей с праздником.

Арт-проект «ТенорА XXI века» - это не просто известный коллектив, выступления которого заставляют сердца слушателей (особенно слушательниц) биться чаще. До того, как в 2006 году российскому музыканту и продюсеру Дмитрию Сибирцеву удалось собрать ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров, каждый участник коллектива уже был известен в России и заграницей. Их выступления завораживали публику Государственного Академического Большого Театра России, Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова, LEIPZIG OPER (Германия) и многих других.

Казалось бы, создать проект, где каждый участник - яркая, творческая личность, солист, не привыкший делить сцену с кем-либо, невозможно. Но Дмитрию Сибирцеву удалось не только совместить графики занятых артистов, но и сплотить очень разных людей.

За почти 15 лет своего существования «ТенорА XXI века» дали более двух тысяч концертов практически на всех материках земного шар. Каждый раз на сцену выходит не менее четырёх участников проекта, каждый из которых является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актёрского темперамента. Уникальное сочетание голосов даёт зрителю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.

В Сургут вместе с художественным руководителем Арт-проекта Дмитрием Сибирцевым приедут его коллеги и друзья: заслуженный артист России Александр Захаров, солист Большого театра России Станислав Мостовой, победитель телевизионного проекта «Русские теноры в Лос-Анджелосе» Сергей Писарев.

Концертная программа «Такая большая любовь» - это самые знаменитые и любимые песни из репертуара Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Марио Ланца, Алессандро Сафины и Муслима Магомаева в исполнении выдающихся теноров России в сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии.

Ждём всех в филармонии 23 февраля в 17.00.