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​УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award

УРАЛСИБ | Private Bank, специализированное подразделение по работе с крупным капиталом Банка УРАЛСИБ, стал лауреатом FRANK Private Banking Award. Это профессиональная премия, которая проводится компанией FRANK Research Group по итогам ежегодных исследований российского рынка частного капитала (private banking).

Награда была присуждена УРАЛСИБ | Private Bank в номинации «Лучшие небанковские и юридические консультации на рынке private banking в России». При определении победителя в этой номинации FRANK Research Group учитывала результаты исследования рынка private banking по таким параметрам, как уровень предоставляемых клиентам консультаций по налоговым и юридическим вопросам, консультаций по недвижимости и другим направлениям Lifestyle.

На церемонии награждения, которая проходила в московском историческом особняке на Волхонке, на сцену от лица УРАЛСИБ | Private Bank поднялись исполнительный директор, руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка УРАЛСИБ Ольга Дегтярева, начальник Управления Частный банк Евгения Осиновская и начальник Управления консультирования Наталья Ларина.

«Нам очень приятно получить эту награду, – комментирует вручение премии Ольга Дегтярева. – УРАЛСИБ | Private Bank стоял у истоков российской индустрии private banking. В этом году у нас юбилей – 25 лет работы на рынке. Все эти годы мы сохраняем новаторский дух и предлагаем нашим клиентам, их семьям актуальные и эффективные решения – как финансовые, так и небанковские».

УРАЛСИБ | Private Bank, помимо признания со стороны профессионального сообщества, также получил высокие оценки от клиентов. Согласно проведённому FRANK Research Group анкетированию клиентов в 2019 году, Частный банк УРАЛСИБ стал лидером рынка privatebanking по уровню предоставляемого сервиса в целом и по качеству работы частных банкиров (учитывались оценки клиентов, имеющих опыт обслуживания в нескольких банках). При этом клиенты Частного банка УРАЛСИБ, принявшие участие в опросе FRANK Research Group, очень высоко оценили уровень предлагаемых инвестиционных консультаций.

В ходе последнего исследования рынка privatebanking, которое завершилось в декабре 2019 года, компания FRANK Research Group проанализировала работу 13 российских банков. Были проведены экспертные интервью с частными банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование, а также анализ тарифов на продукты и услуги private banking.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitchRatings,

«B» Standard&Poorsи «BMoodysInvestorsService, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 158, комментариев: 0


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