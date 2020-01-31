Где можно купить готовую квартиру в новостройке?

Готовое жильё имеет большую популярность, и этому есть вполне понятное объяснение. Большинство берут квартиры в ипотеку, и вместо того, чтобы оплачивать съёмное жильё, ждать пока дом достроится, сургутяне хотят поскорее переехать в свою новую квартиру.

Комиссия службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры завершила приемку дома «Азбука» в 30 микрорайоне. Многоэтажный жилой комплекс сдан в эксплуатацию.

В честь ввода дома в эксплуатацию 18 января состоялось торжественное открытие дома. С поздравительным словом выступил руководитель проекта, а дальше жильцов ждала развлекательная программа и знакомство с соседями.













Справка: Дом «Азбука» расположен в тихой части 30 микрорайона, в отдалении от активных улиц. Территория комплекса огорожена, ведется видеонаблюдение. Двор оснащен игровыми площадками по возрастам, уложено резиновое покрытие. В «Азбуке» представлены квартиры студийного типа с большими окнами и дополнительной шумоизоляцией. Особая деталь проекта – подъезд в английском стиле с камином.

Рядом, в активной стадии строительства (95 %) находится дом-близнец «Азбуки» — «Клюква»,

Посмотреть планировки, а также оставить заявку на встречу с менеджером можно на сайте ssthm.ru. Также можно написать в сообществах в социальных сетях или позвонить по телефону: 8 (3462) 55-03-15. Офис продаж: ул. Каролинского 14/1



