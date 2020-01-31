Гарантия на закрепку бриллиантов два года. «ЭПЛ Якутские бриллианты»

Качество и долговечность ювелирных украшений являются, пожалуй, важнейшим параметром для ювелирных изделий.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» гарантирует качество закрепки бриллиантов и других драгоценных и полудрагоценных камней на протяжении 2-х лет со дня покупки, что позволяет клиентам компании наслаждаться купленным украшением на протяжении всего срока эксплуатации.

Помимо этого, клиенты компании пользуются бесплатным сервисным обслуживанием — ультразвуковой чисткой, которая позволяет содержать украшения в первозданном виде.

Пожалуй самыми главными гарантиями «ЭПЛ. Якутские бриллианты» являются гарантии высочайшего качества и прямой цены, которые позволяют приобретать украшения мирового уровня качества по лучшей цене, в соотношении цена-качество.

Станьте важной частью бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и почувствуйте удобство сервиса и гарантии компании.

Ждем вас в ювелирном салоне по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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