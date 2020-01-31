В Югре будет создан штаб для контроля за распространением коронавируса

В Ханты-Мансийском округе планируют создать штаб для контроля за распространением коронавируса. Его руководителем назначили заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова.

Штаб будет создан по аналогии с федеральным. Главная задача структуры - организация всех необходимых работ и назначение противоэпидемических комиссий.

«На данный момент система здравоохранения округа обеспечена как сотрудниками, так и препаратами для лечения. Для пациентов, которые обратились с признаками острой вирусной инфекции и недавно вернулись из КНР, есть все необходимое, чтобы выявить у них коронавирус», – поделился директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Также в округе планируется привлекать киберволонтеров, которые будут противостоять распространению ложной информации о заболевании:

«Очень важно сегодня иметь одинаковый, объективный источник информации. Разные СМИ, ведомства, которые имеют свои площадки, говорят о цифрах, поэтому очень важно, чтобы цифры были правильными. Нельзя позволять людям паниковать из-за рассылки заведомо неверной информации», – сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

На данный момент вирус обнаружен в 15 стран мира. В России о заболевших коронавирусом официально не сообщалось.